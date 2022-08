Baixen els resultats en totes les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO

Les proves derealitzades pels alumnes deel mes de març mostren un descens en el nivell acadèmic, segons els resultats que ha publicat el, que ha avançat. Des del departament d', assenyalen que la pandèmia i el tancament de centres "ha incidit" en els resultats pel que fa a "l'efecte mitigador" de l'escola en les desigualtats entre alumnes.Els millors resultats són els de, que superen els 70 punts de mitjana -74,1 i 75,2 respectivament-, mentre que la llenguaen queda lleugerament per sota (68,4). El resultat del català reflecteix una baixada de 2,4 punts respecte al 2021 i es queda al mateix nivell que el 2020. En llengua castellana, s'observa un descens de 2,8 punts, que trenca la progressió dels últims anys. En anglès, la baixada és de 2,1 punts, que se suma al descens de 4,2 punts que va experimentar el 2021.L'informe sosté que hi ha "" per continuar afirmant que el sistema educatiu català proporciona un" de les dues llengües oficials a Catalunya en acabar l’educació obligatòria, amb una diferència d'1,1 punts entre les seves puntuacions mitjanes.Les competències(61,2) i(63,7) se situen força lluny de les llengües. La puntuació en matemàtiques cau més de 5 punts respecte a l'edició anterior i es queda amb el valor més baix de tota la sèrie, des del 2012. El descens és més discret en competència cientificotecnològica, de 0,2 punts, que manté l'estabilitat dels tres darrers anys, amb un 63,7.El Consell Superior d'Avaluació complementarà els resultats amb l'anàlisi del context de l'alumnat de 4t d’ESO, en un informe que publicarà després de l'estiu. Els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO i de 6è de primària es presentaran a principis de setembre. Educació sosté que hi ha matèries en què és ", com ara les llengües o les matemàtiques" i per aquest motiu, indiquen, treballaran l'anàlisi de dades de centres, "amb Inspecció per donar la resposta necessària a cada centre".

