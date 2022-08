L'autoproclamat creador del Bitcoin visitarà Barcelona

L’autoproclamat creador delvisitaràen el marc del(D4A), un esdeveniment de referència internacional en el sector tecnopolític organitzat pel Centre Blockchain de Catalunya i el Departament de Polítiques Digitals, i que se celebrarà els pròxims 10 i 11 de novembre a la Llotja de Mar.L’empresari i informàtic australià va declarar l’any 2015 que ell eraelutilitzat pel creador de la primera criptomoneda amb la qual va néixer la tecnologia blockchain. Segons afirma, l’australià posseeixque equivaldrien a unsal canvi actual.El Democracy4All és un esvaniment centrat en l’ús de la tecnologia blockchain com aen termes de governança social, empresarial i individual. El propòsit dels organitzadors és “contribuir a accelerar el diàleg entre els organismes governamentals i les noves tecnologies”.A banda de Wright, el D4A també comptarà amb ponències d’altres noms destacats en el sector, com, president de la República Lliure de Liberlan, una micronació europea situació entre Croàcia i Sèrbia amb una economia basada en criptomonedes, ofundadora de Voice of Humanity, una entitat que experimenta amb noves formes de democràcia amb tecnologia blockchain.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor