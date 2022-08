«Joc de Cartes» torna amb una situació mai vista

Paelles exclusives, joventut barrejada amb experiència... El David i el Miquel del restaurant L'Àmfora arriben trepitjant fort. Què us ha semblat la vostra proposta? #JocDeCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/EPOnaGCbq4 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 3, 2022

"Moment històric". Així és com elva definir la situació viscuda en l'episodi d'aquest dimecres, en el que era el retorn del programa de cuina de TV3 en la seva versió d'estiu. El concurs continua triomfant: el van veure 415.000 espectadors i va fer un 26,8% de quota.El concurs presentat perbuscava el millor restaurant de guia turística de Barcelona. Els tres candidats eren Casa Ràfols -guanyador-, el Babula Bar i L'Àmfora. Precisament va ser aquest últim el que va produir un dels moments més surrealistes de la història del programa., representants del local, anunciaven una experiència singular amb una "marca secreta que fa que les nostres paelles tinguin un toc diferencial".L'Àmfora va ser l'últim establiment que es va visitar. Abans, a Casa Ràfols i al Babula Bar, el David i el Miquel es van mostrar especialment. Quan els altres van visitar casa seva, però, tot va canviar. La cuina va convertir-se en una casa del terror,. El menjar també va quedar lluny de l'experiència que s'esperava i, tot això, va portar el restaurant aamb un 4,3. Tampoc se'n va anar satisfet Marc Ribas, que també va suspendre L'Àmfora amb un 4,8: "No he entès res", va sentenciar.La bomba va arribar al final. A l'hora d'afrontar la confrontació entre restauradors, el David i el Miquel van quedar-se a casa al·legant "problemes personals". Per primera vegada, uns participants no es presentaven al final del concurs."Què li falta a la teva cuina?", va preguntar Ribas al cuiner del Babula Bar. "Una mica de greix", va respondre, enviant missatge directe a L'Àmfora per la mala nota que li havien posat.

