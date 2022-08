Queixes veïnals al Segrià pel soroll d'un canó sònic que pretén desfer les tempestes

Els experts dubten de l’eficàcia del canó sònic

Veïns de diversos pobles deli de less’han queixat en els darrers dies per les molèsties que provoca unubicat en una finca de la localitat de Llardecans. Aquesta maquinària té per objectiu desfer les tempestes i evitar, d’aquesta manera, les calamarsades. L’ús d’aquest equipament s’ha estès pel territori darrerament i és una evolució dels canons deque molts pagesos usaven durant els anys 90 i ben entrats els 2000.El canó sònic provoca unes explosions que se senten a diversos quilòmetres de distància. L’alcalde de Torrebesses,, explica a aquest diari que el temperi que provoca aquesta eina anti-tempestes afecta la tranquil·litat dels veïns. A més d’aquestes molèsties, els veïns consideren que aquest canó no s’hauria d’utilitzar en el context actual de, i fins i tot alguns han assegurat en declaracions a TV3 que els nivells dea Llardecans son sensiblement inferiors als dels municipis del costat.El canó fa servir les ones de so cap als núvols i, segons expliquen els pagesos i s’ha acceptat com a teoria vàlida, debiliten les. Tot i això els experts consideren que no hi ja evidències científiques que demostrin que aquesta maquinària funciona realment per evitar les pluges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor