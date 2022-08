Lleida ha acollit un 13% menys de temporers entre juny i juliol

Eld'atenció aque posa en marxa la Paeria de Lleida coincidint amb la campanya agrària ha atès 496 persones entre juny i juliol, quan en el mateix període del 2021 van ser 575.Enguany, lade mà d'obra a la fruita ésa altres anys per la caiguda de la producció per gelades. En aquests dos mesos, s'han registrat 5.465 pernoctacions alde, on hi ha 122 llits disponibles, respecte a les 5.544 de fa un any. Així mateix, 56 persones (51 homes i 6 dones) s'han allotjat als pisos que ofereix l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU), mentre que entre juny i juliol del 2021 van ser 48 (41 homes i 7 dones). D'altra banda, s'han detectat cinc casos de Covid-19 entre els usuaris del dispositiu.Entre els mesos de juny i juliol, s'han donat d'alta a l'Oficina única d'atenció, ubicada al pavelló 3 de Fira de Lleida,. El mateix període de l'any passat se'n van registrar 575. Així mateix, s'han comptabilitzatal pavelló 3, quan els mateixos dos mesos de l'any passat van ser 5.544, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Lleida. Altrament, 134 persones s'han registrat al servei de dutxes, que ha prestat 767 serveis entre juny i juliol (861 el mateix període del 2021).Per altra banda, s'hanentre juny i juliol 56 persones (51 homes i 6 dones) als pisos que ofereix l'EMU a treballadors de la campanya agrària, un servei que té un cost de 5 euros per dia per als usuaris. El mateix període de l'any passat, els pisos de l'EMU van acollir 48 persones (41 homes i 7 dones).En aquests dos mesos, s'han efectuat en el marc del dispositiu 1.465 atencions socials (1.537 el 2021), 429 atencions laborals (els mateixos mesos de l'any passat van ser 600) i 151 atencions jurídiques (respecte les 139 fetes entre juny i juliol del 2021). A la vegada, s'han facilitat entre juny i juliol 72 ajudes als usuaris (51 per a, 8 per a alimentació, unes altres 8 per a transport i 5 per rober), respecte a les 36 del mateix període del 2021.

