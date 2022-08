Alerta a Manresa per les possibles vibracions en edificis propers al soterrament de la línia de tren

La comunitat de propietaris de l'edifici del, 5-7-9, de Manresa, en xamfrà amb elva encarregar un informe a un enginyer independent sobre les afectacions que podrien tenir els edificis propers amb elen aquesta zona, que ha estat lliurat tant a l'Ajuntament de la ciutat com al Departament de Territori de la Generalitat en forma d'L'informe elaborat preveuper diversos elements a tenir en compte. Per una part, l'extrem més proper delpassa a un metre de distància dels fonaments dels edificis del carrer Aragó, carrer Primer de Maig, 5-7-9, en xamfrà amb carrer Carrasco i Formiguera, 36-38-40, i carrer Primer de Maig, 6-8.L'estudi també adverteix que el, amb el sostre del túnel a un metre de la superfície del carrer, i que arriba amb una, just a la rotonda de Primer de Maig, que "suposa, des del punt de vista d'emissió de vibracions, un factor de risc elevat".Finalment, l'estudi adverteix que elés de 33 mil·límetres que, tot i que es troba entre els marges permesos, "està en el rang pròxim al màxim permès, per la qual cosa constitueix un altre factor de risc elevat" de vibracions.Per tot això, l'estudi conclou que tots els edificis situats a l'entorn de la rotonda i a l'inici dels carrers Primer de Maig i Aragó estaran afectats, amb tota seguretat, en major o menor grau, perque constitueixen un risc per a la salut de les persones.Els veïns denuncien que totes aquestes molèsties, que segons l'informe es produiran amb tota seguretat, "i no s'ha informat ni als veïns directament afectats ni a la ciutadania manresana en general".Els veïns han presentat un escrit d'al·legacions aportant aquest informe davant la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa.

