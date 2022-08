Un ciberatac rus deixa el CSIC sense internet durant dues setmanes

Elva ser víctima d'un ciberatac procedent de Rússia que els ha obligat a quedar-se sense internet durant dues setmanes. Segons ha informat el mateix, responsable del consell superior, l'atac es va produir entre els diesi es va detectar l'endemà, elDes del ministeri que dirigeix Diana Morant han admès que no han pogut extreure cap dada en el moment d'iniciar el protocol de defensa. No han perdut cap mena d'informació sensible, segons expliquen des del departament, però han pogut determinar l'origen del ramsoware:Segons recullen diversos mitjans espanyols, aquest ciberatac és molt similar al que han patit diversos centres d'investigació d'arreu del món, especialment als Estats Units. Per qüestions de seguretat, des del CSICdificultant així moltes de les tasques dels seus treballadors i dels departaments d'investigació.El ramsomwarei els criminals d'internet. Consisteix en extorsionar la víctima, bloquejant els seus servidors i la seva informació. Si no s'abona un preu, no es desbloqueja. La Universitat Autònoma de Barcelona va patir un atac similar el 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor