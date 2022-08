L'Associació del Passeig de Gràcia està en contra de la mesura de regulació de temperatura

L'ha carregat contra la nova mesura de regulació de temperatura del govern espanyol -anunciada ahir, després del consell de ministres-, i reclama que l'administració no ha tingut en compte que la humitat que hi ha a Madrid és diferent de la que hi ha a Barcelona:. És per això que han demanat que "s’hauria d’establir un binomi de temperatura mínima segons la humitat", assegura l'entitat en una nota.Els comerciants i veïns d'un dels eixos comercials més importants de la ciutat han mostrat la seva disconformitat al voltant de la limitació dels termòstats a 27 graus ési han afegit que pot provocar sensació "d'incomoditat" als clients, tot així perjudicant els comerços i afavorint el comerç electrònic.Pel que respecta a la nova mesura que, han defensat que la majoria de botigues del carrer compten amb un sistema d'il·luminació LED, el qual consumeix "molt poc". Per ells, també comportaria el risc que. L'Associació ha acusat el govern espanyol de dictaminar una mesurai que realment no aconsegueix un estalvi considerable.Pel president de l'Associació del Passeig de Gràcia,, les mesures del govern semblen "preses una mica a correcuita,que afecten molt directament" i que tenen "poc respecte" per al repartiment competencial entre el govern central i les comunitats autònomes. L'Associació ha assegurat queperquè és qui té les competències de comerç, restauració i locals de pública concurrència.

