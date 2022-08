El propietari de la botigade ladeha tancat la persiana de l'establiment per no deixar sortir un individu a qui acusava d'haverdiverses vegades i que, a més, l'aquest mateix dimarts a la tarda.Els fets han passat al voltant de les 5 de la tarda d'aquest dimarts. Segons han explicat fonts policials a, un individu ha entrat al supermercat i el propietari de l'establiment l'ha advertit que no l'atendria, ja que el tenia fitxat per furts anteriors. Sense fer cas a les indicacions, l'individu ha agafat el producte i l'ha portat fins a caixa per pagar-lo. Davant la segona negativa del botiguer a atendre'l, l'individumentre, paral·lelament, el propietariper tancar-lo a dins.Davant els crits que se sentien des de l'exterior, diversos vianants han avisat la policia, que ha arribat amb dues patrulles de lai dues més dels. Entremig, un dels companys del presumpte pispa ha volgut forçar la porta sense aconseguir-ho, però haEn arribar els agents han pogut comprovar que el propietari del supermercat tenia diversesi la samarreta estripada. Com que l'agressió no ha estat per robar sinó per l'enuig que ha tingut al veure que no l'atenia, el presumpte delicte no seria de, sinó d', de manera que els policies no han practicat, finalment, cap detenció. El propietari de l'establiment hal'individu per agressió i el seu company pels danys a la persiana de l'establiment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor