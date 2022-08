Alerta per diversos reptes virals perillosos que circulen per Internet

Els "challenges", reptes virals, són els autèntics protagonistes de la xarxa. Propietaris i senyors. Sempre hi han estat, però després de la pandèmia, les restriccions i l'Estat d'Alarma han guanyat encara més protagonisme. N'hi ha de simpàtics, divertits, una mica bojos i solidaris, però també de perillosos. Els darrers han encès les alarmes. Les autoritats alerten: els riscos són alts.

Arriscar la vida per un "m'agrada" s'ha convertit en tendència. Els reptes més extrems són perillosos, nocius, surrealistes, fins i tot ridículs, però es fan i es comparteixen. Els agents demanen que imperi el sentit comú i que es vigili els nens i els adolescents. Vet aquí els reptes més perillosos que abunden a la xarxa.





Caça el "pijo"

48 hores desaparegut

El repte de la closca

A l'aire!

Blackout challenge

Coronavirus Challenge

Tant si ho és com si ho aparenta. Com més "pijos" caces, més sumes. Com més roba de marca porti, millor. Ho diu el seu nom: es tracta de "sortir de caça" i acumular el nombre més gran de víctimes: joves, considerats "pijos", que són normalment dones. Arrenca amb un: "Tu em coneixes?" tot seguit iniciar la brutal agressió. Un copeja i un altre grava. Després es comparteix per internet. Ja s'han detingut diversos adolescents per aquesta pràctica.L'objectiu és desaparèixer. No donar senyals de vida a familiars ni amics durant, almenys, dos dies, perquè així s'iniciï la cerca oficial. El repte el guanya qui aguanti més temps desaparegut. També qui generi més soroll: denúncia policial, difusió en associacions, cartells a xarxes socials i mitjans de comunicació. La policia ja ha alertat que està arribant a la península.Es tracta de menjar qualsevol aliment o producte amb el seu propi embolcall o closca. No és senzill. Els "m'agrada" arriben quan es traspassa la línia. Si es tracta de fruita, la meta és ingerir una taronja o una pinya. Molts van més enllà, intenten menjar un ou (amb closca), un brioix o xocolatina amb embolcall de plàstic. El risc d'obstrucció i asfíxia és alt.De nou, el que és absurd, mana. Consisteix a fer que un grup d'amics formen un cercle i posen el mòbil enregistrant al centre. Un llança un objecte a l'aire -com més contundent, més viral- i espera que la gravetat faci la seva feina. La sorpresa és veure qui colpeja quan cau. Es comença per una ampolla, han arribat a llençar una escala, una taula o una cadira de rodes.Tot ha de quedar enregistrat. Aquest repte consisteix a lligar-te al coll algun objecte que dificulti la respiració fins a desmaiar-te. Provocar-se a si mateix un desmai. Va sorgir una variant, el Knock out challenge, que consisteix a provocar el desmai a un altre i gravar-lo. La tècnica es basa a apropar la persona que fa el repte a la paret i aplicar-li pressió al pit. Provoca obstrucció ventricular, manca d'oxigen al cervell i pot provocar un infart cerebralL'objectiu és desafiar el virus, desafiar la Covid. Va arribar amb l'arrencada de la pandèmia i no ha acabat de marxar. Aquest repte consisteix a llepar inodors públics, xuclar un WC. Una influencer va llançar aquest repte als seus milers de seguidors i va tenir tirada. El polèmic passatemps va ser seguit ampliament. Un va compartir poc després la segona part: va resultar donar positiu en coronavirus. Va ser ingressat a l'hospital amb pronòstic reservat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor