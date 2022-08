No tots els productes contra els mosquits funcionen: alguns són «inútils»

Els insecticides

Els repel·lents

Les polseres repel·lents

Els ventiladors

Aparells d'ultrasons

Llums ultraviolats

Elssón una de les molèsties que afecten a més persones durant l'estiu, el qual provoca que cada any apareguin per aquesta època nous productes per eliminar-los. Lamentablement, molts no serveixen per res, avisa l'. L'organització independent ofereix un recull amb les opcions que són vàlides i les que no.Davant la presència de mosquits, l'és la millor opció, sigui en aerosol o fent servir un endoll de recàrrega, líquid o de pastilles. Tots són efectius i ràpids: eliminen els mosquitssi l'estada està tancada. Ara bé, convé no abusar-ne, ja que els seus principis actius -els piretroides- concentrats a l'aire, presenten una certa toxicitat. Per això, en el cas dels aerosols, cal deixar-los actuar 10 o 15 minuts i després ventilar l'habitació uns minuts. En el cas dels endolls, convé connectar-los només de nit i, si és possible, només una estona. Sobretot, mai quan hi hagi nadons., l'alternativa per la qual optar és un, ja que aconsegueix desorientar els mosquits durant un període de temps de quatre hores. La seva efectivitat varia segons el principi actiu i la concentració: el DEET i la Icaridina són els més eficaços, seguits del Citriodiol o el PMD. No és gens recomanable aplicar-los sobre la pell de nens menors de dos anys, per la possible toxicitat. Altres principis actius, com l'IR 3535 -Butilacetilaminopropionat d'etil- i els olis essencials, com el geraniol i la citronel·la, són menys eficaços, encara que també són menys tòxics.L'escassa superfície de lalimita el seu radi d'acció a poc més de quatre centímetres. Per tant, el tipus de repel·lent que portin és indiferent. Així ho demostren diversos estudis, entre ells el que va fer OCU fa anys, quan va examinar tres polseres amb olis essencials sense constatarUna altra opció interessant i gens tòxica és unpotent, de sostre o de peu, sobretot durant les hores de son a l'estiu. Un ventilador dispersa elde la respiració i les substàncies alliberades per la pell, que són els principals focus d'atracció dels mosquits. Un estudi recent deha demostrat que redueix entre un 45% i un 60% les picades.El que de cap manera és eficaç són els. Se suposa que imiten l'aleteig del mosquit mascle, cosa que foragitaria les femelles ja inseminades, que són les que piquen. Si bé, ja fa alguns anys un equip de, després de revisar 10 estudis de camp sobre aquests dispositius, va concloure que no valien per a res. Des d'aleshores, no ha sorgit cap evidència a favor seu. De fet, més recentment, l'OCU va analitzar dues aplicacions mòbil d'ultrasons, amb resultats negatius.Tampoc s'ha demostrat l'eficàcia delsi altres llums, ja que els mosquits no se senten atrets per la llum, sinó pel CO2 de la respiració i les substàncies alliberades per la pell.

