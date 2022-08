Brussel·les compra 250 milions de dosis de la vacuna catalana Hipra

Laha anunciat aquest dimarts la signatura d'un contracte amb la farmacèutica catalanaper la compra de fins a 250 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19. Es tracta d'una adquisició conjunta en què participen 14 estats de la Unió, que disposaran del vaccí un cop aquest hagi rebut l'aval de l', que l'està revisant.L'eurocomissària de Salut,, ha apuntat que la vacuna catalana complementarà la cartera europea per garantir "la" de cara a la tardor i l'hivern. També ha destacat que és essencial que la vacunació i les dosis de reforç augmentin en els pròxims mesos i ha afirmat que treballen incansablement per garantir-ne la disponibilitat.Laja té contractes amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Phizer, Moderna, Novavax i Valneva. Ara l'empresa Hipra ha signat un nou contracte marc d'adquisició conjunta amb l', per unir-se a la llista.

