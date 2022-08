L'. Aquesta mesura forma part de les noves línies d'actuació del consistori per actuar contra la contaminació acústica. Així ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, juntament amb el regidor del districte de l'Eixample,, a la presentació d'aquesta tarda de les noves mesures per reduir el soroll nocturn en el marc del desplegament de lesBadia ha destacat que la contaminació acústica és "i que afecta el 57% de la ciutadania". Per evitar els problemes psicològics i els trastorns del son, des de l'Ajuntament de Barcelona han presentat una actuació específica en una de les zones amb el nivell dels decibels més alts de la ciutat: el carrer Enric Granados. Unes. A més,per la situació de la Covid.Encara que, Badia ha argumentat que "s'ha d'iniciar ja -l'aplicació de la mesura-, però han de donar les garanties que totes les parts hagin rebut la informació". El que sí que ha deixat clar González, però, és que la nova mesura serà vigent "tant com duri el problema de la contaminació acústica". Aquesta vegada s'ha parat atenció al carrer Enric Granados perquè el llindar permès en aquest carrer és de 55 decibels a la nit i les anàlisis fetes al mes de juny assenyalen que el soroll supera els límits permesos. És per això que Badia ha recalcat la necessitat de, ja que l'horari nocturn és el moment més sensible perquè és l'hora de descansar.Actualment, es concentren un total deen aquesta via barcelonina, de les quals 81 són ordinàries i la resta extraordinàries -seran eliminades-. Aquest nombre total de terrasses suposa un alt percentatge en comparació a altres zones de l'Eixample; 7 vegades més que a la resta del districte. González ha repetit que l'objectiu que tenen és aconseguirentre poder sortir al carrer i anar a un bar o restaurant i, alhora, garantir que el soroll d'aquesta acció no provoqui un malestar veïnal:La dificultat del descans veïnal -situació que passa durant tot l'any i no només en temporada d'estiu- és un. Badia ha volgut donar a conèixer que ja s'està treballant per posar solució i garantir el dret a descans:

