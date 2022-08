Estats Units mata el líder d'Al-Qaeda amb un atac d'un dron a l'Afganistan

Condemnes dels talibans

El líder de l'organització, ha mort en un atac de dron a, segons ha confirmat aquest dilluns a última hora el president dels Estats Units,, des de la Casa Blanca. "Els meus compatriotes americans, el dissabte, sota la meva direcció, els Estats Units va concloure amb èxit un atac aeri a Kabul, l'Afganistan, que va matar al líder d'Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri", ha anunciat el mandatari nord-americà en una roda de premsa.Biden ha explicat que el líder del "grup terrorista" va ser el número dos del llavors dirigent d'Al-Qaeda,. "Al-Zawahiri va ser el número dos de Bin Laden durant els atacs terroristes de l'11-S, va estar profundament implicat a organitzar l'atemptat en el qual van morir 2.977 persones fa un parell de dècades", ha detallat."Des que els Estats Units va impartir justícia contra Bin Laden fa 11 anys, Al-Zawahiri ha estat el líder d'Al-Qaeda, l'encarregat de coordinar totes les branques del grup terrorista al voltant del món", ha matisat Biden. En aquest sentit, l'inquilí de la Casa Blanca ha advertit a "aquells que intentin fer mal" al país nord-americà que, "no importa el temps que requereixi, no importa on t'amaguis,"."Després de buscar incansablement a Al-Zawahiri durant anys sota els mandats dels presidents Bush, Obama i Trump, la nostra comunitat d'intel·ligència va localitzar Zawahiri a principis d'aquest any. S'havia mudat al centre deper reunir-se amb membres de la seva família propera", ha detallat el cap d'Estat dels Estats Units, que va autoritzar "un atac de precisió que el trauria del camp de batalla d'una vegada per sempre".El portaveu del Govern talibà de l'Afganistan, Zabihullah Mujahid, ha condemnat aquest dilluns l'atac dut a terme per drons , i ho ha qualificat de "clara violació" dehan investigat l'incident i han trobat que l'atac va ser realitzat per drons estatunidencs. L'Emirat Islàmic de l'Afganistan condemna enèrgicament aquest atac amb qualsevol pretext i ho qualifica de clara violació dels principis internacionals i de l'Acord de Doha", ha declarat Mujahid, segons un comunicat del govern afganès.En aquest sentit, el portaveu talibà ha insinuat que "tals accions són una repetició de les experiències fallides dels últims 20 anys", i ha assegurat que repercuteixen negativament als interessos dels Estats Units, l'Afganistan i la regió. "Repetir tals accions danyarà les oportunitats disponibles", ha dit

