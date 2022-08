Uns 2,5 milions de catalans configurarien Instagram en català si l'aplicació ho permetés

Ara bé, uns dos milions i mig d'usuaris de la xarxa social instal·larien la llengua catalana si es pogués fer. Segons una enquesta deencarregada per Plataforma per la Llengua, més de la meitat d'usuaris d'Instagram a Catalunya configurarien de manera voluntària la llengua a l'aplicació en el cas que la xarxa social de Meta ho permetés.. La xifra suposa un 30% dels catalans que la utilitzen ni hi tenen cap compte.L'enquesta també revela que un 25% dels usuaris cataloparlants del país fan servir la versió en anglès d'Instagram, en contraposició a no poder utilitzar-lo en la seva pròpia llengua de principal ús.sí que permet fer servir el català en una altra de les seves aplicacions i xarxes estrella,k. Instagram es pot configurar en 25 idiomes, alguns d'ells amb un pes demogràfic similar al català, com el noruec, finès o danès.Des de Plataforma per la Llengua reclamen optimitzar les xarxes socials més utilitzades del món, especialment per als joves, en llengua catalana. Per a l'ONG del català, "els usos lingüístics de la població jove són cabdals per al futur de la llengua". L'enquesta de GESOP també revela que la predisposició a fer ús el català a l'aplicació és més alta a mesura que es pregunta a persones de més edat, amb l'excepció que els adolescents i-els que més fan ús de l'app- també ho estarien molt, de disposats.

