Mor la llegenda de l'NBA Bill Russell als 88 anys

El seu exentrenador Red Auerbach el va descriure com "la força més devastadora de la història d'aquest esport".icona del bàsquet per a desenes de generacions i líder que va portar elsa guanyar fins a onze títols de l'NBA a la dècada dels 60 -10 seguits-,, segons ha informat la seva família.L'exsenador i jugador de bàsquet Bill Bradley, que va jugar contra Russell amb els Knicks també en els anys seixanta, va considerar que era. Russell és el jugador amb més campionats de tota la història de l'NBA. És cde la competició juntament amb Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan i LeBron James. Des del 1975, forma part del Hall of Fame i és integrant dels tres equips que agrupen els millors jugadors de tots els temps de l'NBA: el del 35è aniversari, el del 50è aniversari i el del 75è aniversari, celebrat l'any passat. Actualment,. Ell, amb la seva tècnica, rapidesa i sorprenents habilitats, va revolucionar la posició de pivot, reservada fins a la seva arribada, per jugadors lents i corpulents.A banda de tots els mèrits esportius descrits, Bill Russell també. A més a més, un any va ser entrenador-jugador, mai més ha passat. Activista pels drets civils durant la dècada dels anys 60 i 70, es va agrupar amb les llegendes Jim Brown (NFL), Muhammad Ali, Kareem i altres esportistes en manifestacions, discursos de suport i mobilitzacions. També va ser bon amic de Martin Luther King. "En essència,, que era un innovador", va escriure Bradley en un article publicat al The New York Times. Tot un referent esportiu i personal als Estats Units s'acomiada avui d'una vida de llegenda.

