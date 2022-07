Fins a cinc comarques en alerta per temps violent aquest diumenge

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dv. 14.56 h - 16.56 h. T.U



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues pic.twitter.com/T3Fu7Ocivk — Meteocat (@meteocat) July 31, 2022

Inici Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil per pluja molt intensa, que supera el llindar de 40 l/m2 en 30minuts a Osona.



Pluges intenses també a Moianès, Bages,Berguedà, Ripollès i Pallars.



Precaució en els desplaçaments. pic.twitter.com/464vXONZtc — Protecció civil (@emergenciescat) July 31, 2022

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per temps violent per a cinc comarques catalanes. Són el, elel. L'avís és de 6 de 6, és a dir, de perill màxim.En aquests indrets del país és altament probable que, aquest diumenge, caiguinde més de dos centímetres de diàmetre,superiors als 90 quilòmetres per hora i esclafits i/oo mànegues.Si bé aquest dissabte ha donat un respir després d'una setmana de pluges, per la jornada d'aquest diumenge,. De fet, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per xàfecs, la intensitat dels quals pot acumular una precipitació de 20 mm en 30 minuts. La pluja també pot anar acompanyada de calamarsa i ratxes fortes de vent en els territoris del país afectats.Davant d'aquest escenari, la Generalitat ha recomanatde la zona i ha demanat prudència a la ciutadania a l'hora de desplaçar-se i de dur a terme activitats a l'aire lliure.

