Una exnedadora del CN Terrassa denuncia agressions sexuals d'un entrenador als anys 90

Unadelha denunciat haver patit tresper part d'un entrenador del club entre finals del 80 i principis dels 90. El diari Ara ha destapat el cas i la víctima, la, ha explicat que tenia 13 anys en aquella època i el seu presumpte agressor,, era 20 anys més gran que ella.L'exnedadora té previst presentar una denúncia davant els"els pròxims dies" i ha alertat que hi hauria com a mínim una segona noia afectada pels abusos. El CN Terrassa ha reaccionat amb rapidesa i en un comunicat ha donat "" a la víctima, ha anunciat una investigació interna i ha assegurat que es personarà en les accions judicials que es duguin a terme.La Gemma ha recordat que la primera agressió sexual s'hauria produït quan cursava setè d', l'any 1989, quan tenia 12 o 13 anys. Baldó la va dur a casa després d'un entrenament i li va fer emprovar un banyador. Abans que acabés de vestir-se, va començar a acariciar-la i petonejar-la, la va estirar al sofà i la va agredir sexualment.Una agressió que es va repetir dues vegades més amb posterioritat, fins que es va fixar en una altra noia, amiga de la Gemma i també de 13 anys. En l'article publicat a l'Ara, l'exentrenador del CN Terrassa acusatamb contundència. "Vaig estar més de 30 anys treballant al club, en soc. No he tingut cap problema, ningú pot dir res de mi", ha afirmat Baldó.Des delTerrassa s'ha fet unadels fets i s'ha mostrat un "suport total" a les víctimes que van patir aquestes presumptes agressions sexuals per part d'aquest entrenador. "Hi ha total disposició i col·laboració per part del CN Terrassa en l'esclariment dels fets, tant en relació amb la víctima denunciant com a les possibles víctimes que puguin haver-hi", ha apuntat l'entitat egarenca, que també ha avisat d'unaper actuar contra totes les persones que fossin coneixedores del cas i no ho haguessin denunciat pels canals oportuns. "En cas que s'iniciïn, el CN Terrassa s'hi personarà com a acusació sempre en defensa de les possibles víctimes, l'entitat i els esportistes", ha conclòs l'entitat.

