Mor Dani Badia, la veu de l'esport lleidatà a Catalunya Ràdio

Els treballadors de Catalunya Ràdio lamentem la mort del nostre company, Daniel Badia, redactor d'esports a la delegació de Lleida.

El funeral es farà demà a les 11:30 al tanatori de Lleida. pic.twitter.com/q005PGUntS — CatInfo Lleida (@Cati_Lleida) July 31, 2022

🔊 Fins sempre, Dani!



Ens ha deixat el Dani Badia, la veu dels esports de Catalunya Ràdio a Lleida



El recordem amb tres documents sonors que exemplifiquen la brillantor de seva carrera



Descansa en pau. Una abraçada per a la família i els amicshttps://t.co/cQ3KRdZ50E — Tot gira (@totgira) July 31, 2022

Fa unes setmanes, el Dani em va trucar: "et vull dir adéu, ara q encara puc. M'han trobat càncer de pàncrees, amb afectació a tot arreu. Massa tard per fer res. Em moro. No vull ni quimio. No sé quant duraré. T'estimo". Quina força. I quin fart de plorar. Bon viatge, Dani. Crack! https://t.co/GlkeM8BkXA — Carles Porta (@Carles_Porta) July 31, 2022

El periodista lleidatàha mort aquest diumenge després de patir un curt i fulminant càncer de pàncrees. Badia va fer gran part de la seva carrera a, emissora on va treballar durant més de 30 anys i des d'on informava del món esportiu de la demarcació de Lleida.Durant una època, aquesta tasca la va compartir amb, malaurat periodista originari d’Arbeca que també va morir fa unes setmanes. Badia va ser conegut a la ciutat per la seva passió envers el primer equip de futbol de la ciutat; primer lai, posteriorment, el. Casat i amb un fill, el seu darrer projecte va ser impulsar el nouDurant la jornada d'avui,cap al periodista, molt actiu a Twitter en els darrers anys. Badia va ser un home molt estimat, tant per als aficionats dels clubs que ha seguit com per als oients de la ràdio, però també per als seus amics i persones més properes.Tots podran dir-li l'últim adeu en el funeral que acollirà aquest dilluns a partir de les 11:30 hores el tanatori de Lleida.

