Per què és tan important refrescar-se abans d'entrar al mar o a la piscina?

Com d'important és guardar les dues hores de digestió?

Símptomes de la hidrocució

Segons els experts i expertes, a l'estiu és necessariper a suportar millor la calor, però també per a poder relaxar-se i gaudir del temps lliure. En moltes piscines hi ha cartells que informen de l'obligatorietat de dutxar-se abans de ficar-se a l'aigua. Però, sabem per què s'ha de fer?​El cap del servei d'Urgències de Quirónsalud a Múrcia, el doctor Fulgencio Molina, ha explicat en una entrevista a Europa Press quea les temperatures més baixes en què pugui trobar-se o bé l'aigua de la piscina o bé la del mar.Sempre es diu que, per què? Aquest especialista detalla que és per no sentir una impressió brusca de canvi de temperatura. Primer, però, recomana mullar les extremitats, és a dir, les zones més allunyades del tòrax i l'abdomen.Així, podria dir-se quepel contrast de temperatures? El doctor Molina adverteix que un contacte brusc del cap amb l'aigua freda pot produir una reacció brusca de vasoconstricció i en conseqüència provocar mareigs. "Millor adaptar-nos-hi a poc a poc", insisteix.Un altre dubte habitual és si és important o no esperar dues hores per fer la digestió per a evitar els coneguts com a talls de digestió. L'expert recalca que si es fa una, no hi ha d'haver cap problema. No obstant això, sí que veu aconsellable esperar un temps prudencial, sobretot en menjars copiosos per la somnolència que produeixen."La hidrocució és un estat de síncope que es produeix quan el cos és sotmès a canvis de temperatura bruscos a l'aigua. Elés una de les possibles conseqüències, que es pot produir dins o fora de l'aigua. És una interrupció brusca del procés digestiu", afegeix.Concretament, el doctor Molina detalla que els símptomes d'hidrocució poden ser diversos, com ara el, la, elo la, entre altres, "però l'estat de síncope que afecta la respiració i a la freqüència cardíaca, arribant a produir una pèrdua de consciència, o fins i tot una parada cardiorespiratòria, és el més greu", segons alerta. Com que es tracta d'uni que es presenta durant la immersió a l'aigua, aquest expert en urgències veu convenient comunicar immediatament als nostres acompanyants, si no estem sols, que no ens acabem de trobar bé per aEn última instància, el doctor Molina recorda que, en línies generals,1) Després d'un menjar copiós, 2) Després d'una exposició llarga al sol, 3) Si s'ha pres algun fàrmac que limiti els reflexos o produeixi somnolència, 4) Després de realitzar exercici intens.Alhora, un altre punt que moltes vegades s'oblida respecte al bany a l'estiu són lestant a la piscina com al mar. Per al doctor, aquestes dutxes són aconsellables, ja que són una manera d'eliminar la sal de la pell i els productes químics com el clor que concentren l'aigua del mar i de les piscines.

