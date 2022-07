Els països més bonics del món, segons una investigació de «The Telegraph»

De rànquings sobre països n'hi ha molts, però una investigació devol marcar un abans i un després i determinar de manera definitiva quin és el. El paisatge, la biodiversitat i el valor cultural i de la naturalesa són alguns dels paràmetres que l'estudi ha tingut en compte.Aquesta sèrie de paràmetres han estat qualificats en una escala de punts, donant lloc a la classificació final. D'aquesta manera, la investigació del mitjà britànic situa elscom el país més bonic del planeta, amb 1.337 punts del màxim de 2.000 que es poden aconseguir. Just darrere queden, amb 1.182 punts, i el, amb 1.153.Ja més enrere hi ha(1.054 punts),(1.022),(1.012), l'(1.009),(1.000) i el(961). Pel que fa a, no queda gaire lluny dels deu primers, i, de fet, es troba en onzena posició amb 949 punts i just per sobre de la veïna. Cal recordar que el mateix diari britànic va situar Barcelona com la millor ciutat del món

