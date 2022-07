El PSOE s'obre a pactar l'impost a la banca amb el PP

El, disposat a pactar l'aprovació de l'impost a la banca amb el. Això és el que ha assegurat la ministra d'Hisenda i vicesecretària general dels socialistes,, que també ha afirmat que espera acordar-lo amb el. En una entrevista a La Vanguardia, Montero ha sostingut que el líder popular,, encara no s'hi ha oposat."No hi ha res que em faci pensar que el PP no cregui que és convenient demanar-li un gran esforç a aquells que poden tenir més beneficis", ha assegurat. Per altra banda, però, ha afirmat que espera que l'impost compti amb prou suport, referint-se ai als grups de l'esquerra del: "Estic convençuda que el recolzaran perquè sempre ens han demanat més esforç en matèria fiscal de les grans corporacions".Montero també ha defensat la necessitat d'establir aquest impost perquè "és just"els beneficis extraordinaris de les entitats financeres. "Aquí no es va contra ningú, sinó que es fa un repartiment equilibrat de les càrregues que no poden recaure sol i exclusivament en les economies domèstiques", ha explicat.Sobre laentre lai la, Montero ha dit que “s'ha fet un esforç molt important per dialogar amb Catalunya i mantenir l'esperit constructiu”. A més, ha retret aque no hi participés: "Prefereixen seguir amb la confrontació", ha lamentat. La ministra també ha destacat la importància de la "" acordada en la trobada d'aquest divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor