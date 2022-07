Revisa bé les monedes de dos euros: poden valdre'n més de 2.000

Una moneda de dos euros, en principi val això, dos euros. Però n'hi ha que poden valdre més de 2.000 euros. Un error de fabricació de 500 exemplars distribuïts fa que els col·leccionistes ofereixin preus altíssims. És improbable, sí, però per si de cas, repassem com ha de ser aquesta moneda tan valuosa.Cada any, els països de la zona euro poden editar diverses unitats de monedes per celebrar o commemorar dates importants. Doncs bé, el Banc Central de Lituània va decidir dedicar aquesta edició a la reserva de la biosfera de Zuvintas, una reserva natural del país que és patrimoni de la humanitat.Fins a 500.000 monedes es van fabricar i es van posar al mercat el 2021, però un 5%, és a dir, aquestes 500, tenen un error. Al cantell de la moneda hi tenen escrit un text en letó -el que porten les monedes de Letònia-, en comptes d'en lituà.Així doncs, en comptes de posar-hi "Laisvé, Vienybé, Gerové" que traduït vol dir "llibertat, unitat, benestar", hi posa "Dievs, sveti, latviju", que vol dir "Deu beneeixi Letònia". Evidentment, queda estrany que una moneda lituana deixi aquest últim missatge. Doncs bé, només per aquest petit detall, els col·leccionistes ofereixen per Internet més de 2.000 euros.

