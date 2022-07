Mor una nena de 10 anys en caure d'un vuitè pis a València

Tragèdia al País Valencià. Una nena de 10 anys ha mort aquest diumenge al matí en caure des d'un vuitè pis a València, segons han informat a Europa Press fonts de la policia espanyola. Els fets han ocorregut al voltant de les vuit hores del matí, quan la menor s'ha precipitat des d'un edifici del carrer Rafael Solbes.Per ara, es desconeixen quines són les causes dels fets. Fins al lloc de l'incident s'han desplaçat diverses unitats de la policia espanyola i una ambulància dels Serveis d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU), però no han pogut salvar-li la vida.S'ha determinat que la menor ha perdut la vida en el mateix moment de caure. Ara, sobre el terreny també hi treballa la policia científica i la policia judicial per investigar com han ocorregut els fets que han derivat en la mort de la nena.

