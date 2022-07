🔴 Es manté 1 carril tallat a l'AP-7 a Gelida ➡ Tarragona per un encalç entre 4 turismes.



🚘 La incidència provoca 14 km de congestió des de Rubí.#SCT #accident #capdesetmana — Trànsit (@transit) July 31, 2022

Un accident de trànsit ha provocat aquest diumenge retencions de fins a 14 quilòmetres a l'a l'altura de(Alt Penedès)des dei en direcció. El Servei Català de Trànsit ha explicat que el sinistre s'ha produït al voltant de les 11.15 hores d'aquest diumenge i es tracta d'un xoc entre quatre cotxes.L'avís del sinistre s'ha rebut poc després de les 10.30 hores del matí alde l'AP-7. Tots els implicats n'han sortiti no s'ha registrat cap persona ferida. Pel que fa a la circulació, els dos carrils han estat tallats, però posteriorment s'han reobert. Les retencions estan disminuint i se situen sobre els tres quilòmetres i mig.Per altra banda, a l'AP-7 al, però en direcció, també hi ha retencions de tres quilòmetres per una altra topada entre vehicles que també ha quedat sense ferits. Un cop s'han retirat els vehicles accidentats, la via recuperar la normalitat en la circulació.

