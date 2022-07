⏩ #Cádiz | Sanlúcar de Barrameda, Cádiz: un helicóptero de Aduanas intenta evitar que la población local se lleve fardos de droga de una lancha motora varada en la playa y a la que venían persiguiendo. Los hechos sucedieron ayer por la tarde.



Situació surrealista en una platja de. Els banyistes de, avan intentar aprofitar una persecució policial a una narcollanxa per intentar emportar-se la droga que transportava. La policia duanera va requerir el suport de laa causa d'una acumulació de gent.va demanar suport també de laquan aquest divendres al vespre es van veure desbordats per la quantitat de persones que s'havien congregat durant el dispositiu, un succés molt semblant a "un que es va viure anys enrere".Nombrosos vídeos divulgats a les xarxes socials recopilen les imatges d'un helicòpter del servei de Duanes pilotant a prop de la platja per intentar allunyar un grup de gent d'unaencallada a la platja. Tot plegat en una zona sempre vigilada com a punt d'entrada de droga a la, però que en poques ocasions s'havia trobat en aquesta situació.

