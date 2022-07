Mor un motorista de 50 anys en un accident a Barcelona

Unde 50 anys ha mort aquest diumenge de matinada en unde trànsit al carrer dels, al districte barceloní de. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, l'accident ha tingut lloc a les 3.08 hores i les causes encara s'estan investigant.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de lai del(SEM), que no han pogut salvar la vida de l'home. L'Ajuntament també ha activat el servei dedelde Barcelona (CUESB) per atendre els familiars de la víctima.Amb aquesta víctima, un total dea la capital catalana aquest any, dotze de les quals han estat motoristes, a més de dos vianants i el conductor d'un cotxe. El consistori ha lamentat la mort i ha traslladat ela familiars i amics de la víctima, i "reafirma el seu compromís" per reduir les morts en accidents trànsit.

