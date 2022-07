Bolca un autocar amb 50 persones a l'Anoia i deixa almenys 25 ferits

#AccidentRubió #bomberscat hem excarcerat ja les 3 persones que encara hi havia, atrapades, dins de l'autocar. Al lloc, ara mateix, 23 dotacions terrestres i un helicòpter. — Bombers (@bomberscat) July 30, 2022

Elstreballen amb 23 dotacions terrestres i un helicòpter en l'accident d'unque portava unes 50 persones a l'Anoia. Segons ha informat el cos, circulava per un camí secundari que desemboca a la BV-1037, a Rubió. 25 persones han quedat ferides, tal com ha informat l'alcalde del municipi,ha activat el plaarran dels fets, i el(SEM) hi ha traslladat 20 dotacions, tres de les quals aèries. En declaracions a Catalunya Informació, Archela ha explicat que encara hi ha sanitaris treballant al lloc i que els passatgers eren els convidats d'unque se celebrava a la zona. Segons ha dit, hi havia un segon autocar fent la mateixa ruta, que és un"complicat". A més, ha descartat lacom a causa de l'accident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor