Mor un home a Montmeló després de sortir del seu cotxe a l'AP-7

Incidència N-II sense informació

Per Carlesbg el 30 de juliol de 2022 a les 20:38 0 0

Ahir al vespre a quarts de 8 entre Vidreres en deixar l'AP7 direcció Tordera i la rotonda de Blanes-Hostalric-Girona, en arribar a aquesta rotonda on no vam poder ni atansar-nos, és va començar a fer una cua de quilòmetres i quilòmetres on vam estar bloquejats prop d'una hora mentre albiràvem els llums de camions de bombers, policia local i ambulàncies a la part baixa de la carretera fins que, molts vam girar cua cercant un altre recorregut i sense saber el motiu del bloqueig. Cercant una altra ruta, vam anar a trobar la carretera que venia d'Hostalric i vam anar a parar a ... la mateixa rotonda on vam enfilar cap a Tordera continuant així el recorregut que preteníem. El més indignant és que, en passar per la esmentada rotonda , vam veure un policia local palplantat mirant arreu però, cap, que donés pas alternatiu on es va formar el bloqueig direcció sud perquè, en direcció nord sí que circulaven els vehicles sense problemes. Tampoc, no van ser capaços de desviar-nos un km més amunt aproximadament per un camí que et feia entrar en un poblet o sortir a l'esmentada carretera d'Hostalric. En fi, la constatació d'un servei ineficaç per no dir una cosa més gruixuda que vull denunciar aquí si m'ho permeteu.