Europa podria esquivar les restes del coet xinès a punt de caure

Europa no ha de patir per les restes del coet xinès que està a punt de caure a la Terra. Segons ha explicat Jorge Lomba, cap del departament d'Espai del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) en declaracions a Efe, d'acord amb les dades actuals "no existeix cap òrbita" que indiqui que l'aparell pugui caure al vell continent.Ara, segons apunta el mateix expert, tot fa pensar que, si les restes no es desintegren en entrar a l'atmòsfera, el més probable és que caiguin aquest dissabte a la nit a l'oceà Atlàntic. Tot després que l'(EASA) alertés aquest dijous sobre la possibilitat que les restes delcaiguessin al sud d'Europa i que això pogués provocar afectacions en l'espai aeri.Davant l'alerta, l'EASA havia recomanat a les autoritats nacionals d'aviació i als operadors aeris que controlessin de manera regular les prediccions més recents per adaptar-les a les avaluacions de risc. El coet en qüestió va sortir de lael passat 24 de juliol, en concret, des de l'illa deEl seu objectiu era transportar un mòdul a l'estació espacial orbital del país nipó. El nom de l'artefacte ési pesa 23 tones. Segons el servei espacial dels, descendeix sense control cap a la Terra un cop finalitzada la seva missió.

