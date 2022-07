Diumenge de més pluja: sis comarques en perill per ruixats intensos

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dg. 12:00 TU a 18:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/o5sV476CMT — Meteocat (@meteocat) July 30, 2022

A partir de demà comença a pujar la temperatura i la setmana vinent l'ambient tornarà a ser força càlid. El mapa de l'evolució de la temperatura a 850 hPa mostra com, fins dimecres, aquesta anirà pujant cada cop més. pic.twitter.com/HUhymmip6Q — Meteocat (@meteocat) July 30, 2022

Si bé aquest dissabte ha donat un respir després d'una setmana de-malgrat que ha estat un dia de núvols a bona part del país-, el diumenge preveu encara ruixats intensos. Per aquest motiu, les comarques del, elel, eli eles mantindran en avís moderat de les 12 a les 18 hores.La intensitat de la pluja pot acumular una precipitació de 20 mm en 30 minuts, i, a més, elspoden anar acompanyats de tempesta i calamarsa, tal com marca la previsió del(Meteocat). Per altra banda, de matinada no es descarta alguna precipitació al sud del país. A la tarda s'esperen ruixats o xàfecs a punts del, deli de la, mentre que són probables alLa resta del país queda exempt de perill, però els núvols encara seran els protagonistes de l'últim dia d'un mes de juliol que ha deixat duesextremes. De fet, de cara al dilluns, es preveu que els termòmetres tornin a anar cap amunt malgrat que per ara res fa indicar un nou episodi com els viscuts en les darreres setmanes.

