El mòbil de Puigdemont diu que ha estat a Santa Coloma de Gramenet: «És Pegasus?»

Explico un detall tècnic per si algú pot ajudar a aclarir-ho. Els diferents experts que he consultat no me’n saben donar cap raó 😅



La cronologia del @googlemaps —que estava segur que tenia desactivada— diu que el dia 29 de febrer de 2020 jo vaig anar a Santa Coloma de Gramenet. pic.twitter.com/8mUf4I0egB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 30, 2022

Curiosa situació la que s'ha trobatal seu telèfon mòbil. La cronologia de, que té una opció que permet registrar tots els moviments que fa el dispositiu, marca que l'expresident de la Generalitat va ser ael 29 de febrer de 2020, quan ja estava a l'exili.Evidentment, com el mateix Puigdemont ha assenyalat, es tracta d'un error i assegura que els experts consultats no li han sabut donar una explicació. Tal com es veu en les imatges compartides per l'actual president del, l'aplicació de mapes de Google assenyala que Puigdemont va ser al barri dedurant quatre hores.Per més ironia, el viatge "llampec" s'hauria fet des deen només nou minuts. Per tant, és humanament impossible que aquesta visita en territori català succeís. La realitat és que Puigdemont, durant aquell dia, va ser a laen un dels primers actes unitaris de l'independentisme des de l'exili i l'empresonament dels líders polítics de l'. "La confusió és cosa del satèl·lit, o del senyor, que es va despistar?", es pregunta Puigdemont.

