Els pobles que paguen per anar-hi a viure

Un informe d'assegura que "les regions urbanes concentren més del 65% de les feines" mentre que les rurals no arriben al 2%. Això provoca laque,amb elPer aquest motiu s'estan començant a prendre mesures per atraure habitants, como, fins i tot,Tot això és possible gràcies al teletreball, que permet a molta gent treballar des d'on vulguin sense patir pels desplaçaments. Trobem exemples tant a l'com més enllà:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor