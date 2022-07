Deixen el fill de nou anys sol a l'hotel, s'emborratxen i fan conduir al fill de 16 anys

Deixen el fill de 9 anys a l’hotel per veure un espectacle a Sitges. A la tornada els pares van sota els efectes de l’alcohol i deixen conduir al fill de 16 anys. Detenim el menor per no tenir carnet i al pare com a inductor i desemparament de menors. La mare queda investigada pic.twitter.com/dB5NXrLGb1 — Mossos (@mossos) July 30, 2022

Elshan detingut aqeust dissabte a la matinada un pare i el seu fill de 16 anys mentre conduïa el cotxe amb el qual els dos, a més de la mare del menor, tornaven a un hotel de. Els dos progenitors es trobaven sota els efectes de l', i anteriorment també havien deixat l'altre fill, de nou anys, sol aper anar a veure unEl noi de 16 anys ha quedat detingut per conduir sense, mentre que el pare ho ha fet com a presumptei perde menors. Una patrulla de trànsit els ha localitzat al voltant de les 03.30 hores al quilòmetre 49 de la C-246a i, després que el conductor es resistís a identificar-se, s'ha acabat revelant la situació. També s'investiga la mare pels mateixos fets, tot i que no ha estat detinguda perquè es pugui fer càrrec del menor que van deixar a l'hotel i d'un tercer fill que viatjava al vehicle.

