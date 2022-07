Quin és el millor i el pitjor passaport del món?

Elés un dels documents imprescindibles per aquestes dates, especialment si es vol visitar un país de la-on és suficient identificar-se amb el. Ara bé, cada estat té el seu document i cadascun permet entrar en països diferents. Per saber quin és el millor, és a dir, el que garanteix l'accés a més territoris, la consultoraha presentat el seu estudi anualEn el primer lloc d'aquest rànquing del 2022 hi ha, que amb el seu passaport es permet l'entrada a 193 països del món. Tanquen els tres llocs del podien segona posició, amb 192 països; i la tercera plaça també és compartida, entre, amb un document que permet l'accés a 190 territoris del món.La resta de països que es troben a la part alta de la classificació, amb un passaport que permet l'entrada a més de 180 països del món, són(189);(188);(187);i els(186);(185);(183); i(182).I com n'hi ha de millors, també n'hi ha de pitjors. El passaport que permet accedir a menys països del món és el dels ciutadans d', que només dona entrada a 27 territoris. El segueixen a la part negativa del rànquing(29 països),(30),(31),(34),(35),(38) i(40).

