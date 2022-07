El Govern actualitza el protocol per abordar les punxades a les discoteques per l'augment de casos

Davant les #punxades ocorregudes en espais d'oci, el @govern

👉 Fa una crida a preservar la calma i posar en pràctica la #curacol·lectiva.

👉 Ha actualitzat els protocols sanitaris per atendre adequadament les persones afectades.

👉 Ha intensificat la vigilància policial.



FIL pic.twitter.com/qLc77WubFc — Tània Verge Mestre (@taniaverge) July 30, 2022

Ja són-denunciades- a l'oci nocturn de Catalunya. La darrera s'ha conegut aquest mateix dissabte. Va succeir en un local deprop del riu Onyar, tal com han informat elsd'Esquadra, que s'ocupen de la investigació. La presumpta víctima va acudir a urgències de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta divendres a la nit després de notar la punxada, i el cos policial li ha pres declaració aquest matí. Fins ara, del total de casos, 17 són dones i un, un home.Amb aquest escenari,ha decidit prendre cartes sobre l'assumpte ia les discoteques.és "reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència", tal com ha explicat laen un comunicat. Això sí, els protocols no seran compartits només per aquesta conselleria, ja que es tracta d'un document conjunt que integraTot i la importància dels fets, la conselleraha fet unaa través de Twitter i ha demanat posar en pràctica el que ha qualificat de "cura col·lectiva" davant l'augment de punxades. I és que per a Verge, que ha parlat en nom del Govern,En aquest sentit, el protocol que s'ha adoptat recull el paper que poden tenir el personal dels espais d’oci, de transport, l’entorn de la persona que pot haver rebut la punxada, i qualsevol que, en general, pugui detectar comportaments estranys i la consegüent necessitat d’actuar i donar suport.Així mateix, la consellera ha demanat, preservant la llibertat sexual i no contribuint a crear "un clima de terror sexual". Fugint, així, de missatges informatius alarmants, morbosos i que responsabilitzen a les víctimes. I ha recordat que en els casos que s'han denunciat,De totes maneres, en cas de notar una punxada, ha recomanat a les afectades que demanin ajuda a les amistats o als espais habilitats i que evitin anar a casa directament i passin abans per un hospital, a poder ser, acompanyades.

