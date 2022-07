El papa Francesc no descarta ara la seva renúncia: «La porta és oberta»

En el darrer vol de tornada a, elha deixat lai obre la possibilitat a un relleu., amb, en. Tot i aquesta possibilitat, ha desmentit que hi estigui pensant actualment i simplement ha reconegut que ha de "reduir" la seva activitat" especialment pel que fa als viatges. El seu darrer ha estat al, on s'ha reunit amb comunitats indígenes i també amb les institucions religioses del país.El Pontífex ha puntualitzat que no està pensant a dimitir ara mateix, però això no significa que no pugui, a diferència de l'escenari que plantejava fa escasses setmanes, quan desmentia els rumors que corrien entre els seus feligresos.En aquest sentit, s'ha referit al seu estat de salut, ja que en els últims sis dies gairebé no podia caminar pel seu compte i s'ha hagut de desplaçar en una cadira de rodes la major part del temps per la lesió de genoll que arrossega. ". Pensant en la meva edat i la meva limitació, m'ho he de prendre amb calma", ha reconegut sobre això.El seupodria solucionar-se amb una operació, però no vol tornar a passar pel quiròfan després de la intervenció al còlon fa poc més d'un any. "Amb l'anestèsia no s'hi juga", ha expressat el Pontífex sobre sotmetre's a una operació.

