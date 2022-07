Per què ha estat polèmica la nova campanya d'Igualtat?

La darrera campanya del Ministeri d'Igualtat i l'Institut estatal de la Dona ha despertat polèmica a les xarxes en múltiples sentits. L'estiu també és nostre és el missatge que acompanya un muntatge en què apareix un grup de dones diverses a la platja. La iniciativa vol "lluitar contra els estereotips" i "contra la violència estètica". Fins aquí tot bé.



La principal pedra a la sabata per a les autoritats i l'empresa que es va encarregar del cartell, Arte Mapache, és la legitimitat d'ús de la tipografia i de les imatges. I és que tres de les models que hi surten -amb la seva imatge alterada- han manifestat públicament la seva sorpresa per aparèixer en una campanya institucional sense haver percebut ni un sol euro. Es dona la circumstància que les imatges utilitzades estan agafades directament de les xarxes socials, no de cap banc d'imatges de pagament.

Abro hilo👇🏼



Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 28, 2022

🌊 El verano también es nuestro 💜



👙 Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras🌞



🍹 Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos.



🎨 @ArteMapacheArt para el @InstMujeres pic.twitter.com/7rwpXOEMhv — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) July 27, 2022

Et diuen de fer un cartell pel Ministerio de Igualdad del Gobierno i tu agafes fotos de dones que trobes per Instagram? Sense consultar-les, ni demanar permís, ni pagar drets d'imatge, ni pagar la llicència de la tipografia de lletra. Quina poca vergonya. pic.twitter.com/D7hnIVjo8Q — Neus Mota (@Neus_Mota) July 29, 2022

, una model britànica reconeguda en el sector de les talles grans, ha assegurat a través del seu perfil a Instagram que ningú no li havia comunicat que seria una de les cinc dones que sortirien en la campanya. "Han", ha denunciat.L'altra protagonista del cartell que també s'ha queixat públicament és, que fins i tot ha hagut de lamentar que li hagin "editat" el cos afegint-li una cama -té una cama prostètica-., ha explicat també a través d'Instagram, "no sé ni què dir".també ha protestat a través de les xarxes socials. En el seu cas, no li han afegit cap cama, però sí que ha estat objecte d'algunesL'estudi encarregat del cartell ha lamentat l'ocorregut, ha dit que treballa per resoldre la situació i ha desmentit els rumors que asseguraven que elhavia estat de 100.000 euros. Ells, només n'han percebut 5.000. Sobre la, Arte Mapache ha explicat quei, per això, no l'havien pagat, però que en adonar-se, havien comprat els drets d'ús comercial.Una de les possiblesque ha apuntat l'estudi és "repartir els beneficis" entre les protagonistes del cartell, però per ara no hi ha acord, ja que les dones afectades continuen lamentant que no se les informés abans.



