Tres accidents a l'AP-7 compliquen l'operació sortida d'agost

compliquen aquest dissabte al matí l'operació sortida d'agost, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). L'accident de Montornès –amb un vehicle implicat i una dona ferida lleu- provoca fins aen sentit nord des de Santa Perpètua de Mogoda, i ja s'ha activat una grua de l'SCT per retirar el vehicle accidentat.En paral·lel, un segon sinistre a Gelida -sense ferits- deixa unsa la zona. I un tercer accident –amb un camió i tres turismes implicats- a Sant Cugat del Vallès sentit Tarragona generai un carril tallat. En aquest cas, també s'ha mobilitzat una grua de l'SCT per retirar el vehicle. Un total de 317.600 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 10:30 hores, un. L'de sortida s'espera d'11:00 a 13:00 hores.També hi hade l'AP-7 com El Papiol, amb uns set quilòmetres de cua en sentit Martorell, o a la Jonquera, amb uns cinc quilòmetres de circulació lenta i aturades al tram fronterer en direcció sud. De la mateixa manera, la C-32 registra 1,5 quilòmetres de congestió a Tordera i el mateix a la C-33, a l'altura de Mollet del Vallès sentit Girona, on un vehicle avariat impedeix la circulació per un carril.Pots consultar tota la resta d'afectacions viàries en aquest enllaç . Com és habitual,

