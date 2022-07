L'Ajuntament contempla ampliar els «itineraris segurs» de l'oci nocturn de Barcelona

Formació i Punt Lila

L'contempla ampliar el nombre d'"" amb patrullatge de la Guàrdia Urbanaper a prevenir i detectar situacions de, després d'haver-los implantat de manera permanent des d'aquest abril en quatre àmbits de la ciutat.Ho ha explicat en una sessió de treball amb periodistes la sotsinspectora de la Guàrdia Urbana,, i la gerent de l'àrea de Seguretat i Prevenció,, acompanyades de responsables del projecte de l'àrea de Feminismes i d'Ecologia Urbana, així com de representants del sector de l'oci nocturn i de la seguretat privada.Actualment, elsamb què compta la ciutat són a les zones del front marítim,. En cadascun d'aquests àmbits hi ha una patrulla de la Guàrdia Urbanahores, i s'han fet actuacions per a millorar la visibilitat, tant mitjançant una millor il·luminació com amb la poda d'arbustos. A més a més, des de 2020 es creen "itineraris segurs" específics en grans esdeveniments on es preveu aglomeració de persones, com ara festes majors, festivals de música, Cap d'Any i la revetlla de Sant Joan.Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i l'àrea de Feminismes fani de la seguretat privada per a oferir-los eines que els serveixin per a prevenir i detectar situacions de violència sexual. De moment, ja han format un centenar de professionals.Alfonso ha detallat que la formació que reben té a veure amb la, li la preservació de proves, i malgrat valorar positivament la iniciativa, ha recordat que la majoria de delictes d'aquest tipus es produeixen en espais privats. Per la seva banda, Casado ha destacat laper a rebre formació i ha posat en valor l'abordatge d'aquesta problemàtica des de la col·laboració de la seguretat pública i privada.El 5 d'agost entrarà en funcionament un, que funcionarà els divendres i dissabtes de tots els caps de setmana d'agost i el primer cap de setmana de setembre de 23:00 a 3:00 hores per a prevenir casos d'assetjament sexual i atendre a persones que pateixin violències masclistes o LGTB-fòbiques en l'espai públic.A banda de l'ampliació del nombre d'"itineraris segurs", el consistori també treballa en altres recursos per a prevenir i detectar violències sexuals en l'oci nocturn, com ara millorar-com podria ser la senyalització des dels locals fins al transport públic-, ampliar iper a l'atenció de violències sexuals, oEls representants de l'oci nocturn presents en la sessió han reivindicat la iniciativa, han proposat algunes millores com quadrar l'horari del Metro amb el del tancament de les discoteques o que la formació s'imparteixi anualment, i s'han mostrat preocupats per lesque s'han registrat en discoteques de Lloret de Mar (Girona) i Barcelona.

