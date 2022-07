Sánchez apareix amb corbata hores després de recomanar treure-se-la

Increïble però cert. Hores després querecomanés treure's la corbata per estalviar energia ha comparegut amb el complement de roba en una roda de premsa aquesta mateixa tarda de divendres amb el president serbi,. El president espanyol ha proposat aquesta mesura, i de fet, al matí havia comparegut sense corbata per fer evident que també s'implica en fer-ho.El mateix Sánchez ha assegurat que ja ha traslladat a la resta de ministres la mesura i també ha reclamat als funcionaris que prenguin la mateixa decisió, que ha fet extensiva al sector privat. Dilluns vinent, elaprovarà mesures concretes per incidir en l'estalvi energètic, que, entre altres, limitarà l'a 27 °C i laa 19 °C a la feina i al transport.El president del govern espanyol ha indicat que les mesures adoptades per mitigar els efectes de la guerra ai lahan evitat que el cost dels productes no hagi pujat fins al 15%. Les dades avançades del mes de juliol indiquen, això sí, que la inflació continua disparada i apropant-se a l'11% . "Hem d'afrontar el que és urgent i el que és important: protegir la classe mitjana i treballadora, i avançar en una agenda de modernització de l'economia i del conjunt del país", ha apuntat Sánchez, que ha xifrat ena quantitat de recursos mobilitzats per frenar l'augment de preus, i ha tret pit per "l'excepció ibèrica" aconseguida pel preu del gas. La reducció, ha dit, arribarà al 20% al llarg de l'any. "Què hauria passat sense aquesta iniciativa? No vam tenir el suport de l'oposició conservadora", ha indicat, sobre el PP.Sánchez ha anat enumerant mesures com elsper a persones vulnerables, l'augment de 100 euros enper a estudiants, o bé la pujada de les pensions no contributives. "I estem fomentant elamb la bonificació del 100% dels abonaments de Rodalies. Tampoc aquestes mesures han rebut el vot favorable de la dreta i de la ultradreta", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha indicat que la Moncloa s'ha dedicat a "protegir" la classe mitjana i treballadora. "El que estem fent és crear les bases perquè les càrregues econòmiques de la guerra es reparteixin de manera més justa del que va passar amb la recepta neoliberal de la crisi econòmica anterior", ha remarcat el dirigent del PSOE. Les dificultats de la majoria, ha dit, no poden ser els "beneficis d'una minoria", en referència a lesi alsAquest dijous es va registrar al Congrés una proposta per gravar de manera extraordinària els beneficis extraordinaris d'aquest dos tipus de companyes. "Poden i han d'ajudar el país a sortir d'aquesta situació, de la mateixa manera que", ha ressaltat Sánchez, que ha apuntat que la mesura és "de justícia social" i està vigent en altres països, fins i tot en alguns que són governats per partits conservadors. "Com vam respondre a la crisi del coronavirus, ara respondrem a la crisi de la guerra", ha resumit el president del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor