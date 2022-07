L'aire condicionat haurà d'estar a 27 °C i la calefacció a 19 °C a la feina i al transport

El govern espanyol farà obligatori que les empreses, oficines, negocis, centres comercials i transports controlin les condicions de temperatura per evitar el malbaratament energètic, en el marc del paquet de mesures urgents per a l'eficiència i l'estalvi energètic que aprovarà el consell de ministres del pròxim dilluns. L'objectiu és que a l'estiu els aires condicionats no estiguin per sota dels 27 graus, mentre que a l'hivern els sistemes de calefacció no haurien de superar els 19 graus.Aquest primer paquet de mesures estarà dirigit al sector privat i es preveu que, per ara, les llars en quedin al marge. L'executiu estatal també apel·larà a racionalitzar els horaris d'encesa i apagat de les instal·lacions de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària, il·luminació i equipament ofimàtic dels edificis d'oficines.Es preveu que les mesures incloguin també l'impuls d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a edificis, que podrien comptar amb subvencions. Cal assenyalar que aquest divendres, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha adaptat una sèrie de mesures que simplifiquen els tràmits per contractar l'autoconsum elèctric a Espanya, amb l'objectiu d'impulsar l'entrada d'energies renovables, la descarbonització de l'economia i la competència al mercat minorista.De moment es desconeix si el paquet de mesures inclourà, com va passar amb el pla d'estalvi de l'Administració, la recomanació del reforç de la modalitat de treball a distància, per reduir l'impacte energètic produït, tant pels desplaçaments al lloc de treball, com pel consum d'energia al mateix centre de treball.

