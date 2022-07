Najat Driouech, després dels insults racistes: «Res ho justifica, tampoc la discrepància ideològica»

, la diputada d'que dijous va rebre insults racistes a la porta del Parlament on es manifestaven defensors de la presidenta del Parlament suspesa,, ha publicat una carta oberta de condemna i de resposta després de l'episodi. Els insults, que van ser condemnats per companys de partit i també dirigents de Junts, van fer que la diputada es mantingués callada dijous, però aquest divendres ha volgut "trencar el silenci". "No ho faig per mi. És per nosaltres", diu a la carta. Driouech denuncia que. "Res ho justifica, tampoc la discrepància ideològica, que és el cas d'aquest dijous al Parlament", afegeix.A la carta, la diputada republicana amplia aquesta condemna assegurant que, malgrat que cap indici de racisme és tolerable, espera que des de l'independentisme es tingui més en compte la condemna a aquests casos. "Segurament, la línia vermella la vull més clara amb qui comparteixo objectiu polític. Laque anhelo, el projecte independentista que represento com tants d'altres,. És intolerable i vagi per endavant el meu rebuig frontal a qui embruti el moviment independentista i debiliti la societat amb mantres racistes inadmissibles", escriu la diputada.Driouech assegura que publica la carta i "tranca el silenci" perquè. I és això contra el que pretén lluitar. "Qui obre i blanqueja aquestes escletxes facilita el camí als que no volen reparar-ho. Són, en molts casos, que contribueixen a fixar el marc que l'tant vol imposar amb falsedats i criminalitzacions: ells i nosaltres. I això és el que hem d'evitar. No els regalem l'opció de dividir-nos per aquí", afirma a la carta.La diputada d'ERC, a més, demana als polítics "lluitar plegats per continuar construint el nosaltres que com a societat catalana som". "Si no ho fem, ja sabeu qui ho farà", diu, en referència a l'extrema dreta. És per això que ha volgut feri als que tenen "un paper social clau en el dia a dia de la gent" a "alçar murs contra el racisme". "El racisme no és una anècdota. És estructural, encara. Queda moltíssima feina per fer", conclou.

