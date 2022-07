L'Estat promet invertir més de 1.000 milions per millorar l'AP-7 i l'AP-2

dades facilitades per l'executiu, el trànsit de vehicles a l'AP-2 des que van desaparèixer els peatges -ara farà un any- s'ha duplicat, mentre que el de camions s'ha triplicat. En el cas de l'AP-7, el volum de vehicles s'ha incrementat un 40% i el de camions un 80%.

Aposta per la sostenibilitat

El govern espanyol invertiràd'euros durant els pròxims set anys. Així ho ha anunciat la ministra de Transports,, en una roda de premsa a la seu de l'executiu espanyol a Catalunya en què l'han acompanyat la delegada del govern espanyol, Maria Eugènia Gay, i el secretari general d'Infraestructures del ministeri, Xavier Flores.Flores ha admès que-de titularitat estatal-. De fet, segonsSobre el conjunt d'obres programades, Sánchez ha detallat quei 6,3 milions d'hores d'espera en cues cada any.Les actuacions suposaran l'obertura de 42 processos de licitació sobre un total dePer una banda, la, unes actuacions amb una inversió prevista de 52,6 milions d'euros, i per l'altra, la, amb una despesa estimada de 75,9 milions d'euros. La partida més important, però, és per a actuacions de, amb 687 milions d'euros. Finalment, el govern espanyol preveu actuacions complementàries per valor de 233,7 milions d'euros, una partida que inclourà, però que també es veuen afectades de forma indirecta pel seu trànsit."El que volem és transformar l'AP-7 i l'AP-2 per fer-les més resilients i més segures", ha indicat Flores. "i que les cues arribin fins al nus de la trinitat. Hem de tenir una via capaç d'absorbir aquestes incidències", ha afegit el secretari general d'Infraestructures. En aquest sentit, ha detallat que el pla no preveu la construcció d'autovies paral·leles a les autopistes. La prioritat és, segons el govern espanyol,Durant la presentació del programa, la ministra Sánchez ha remarcat que les actuacions, en cap cas, pretenen incentivar l'ús dels vehicles privats i entrar en. "L'aposta pel ferrocarril és clara, i també volem descarbonitzar i reduir les emissions", ha destacat per afegir que "el que volem és que les formes de desplaçar-nos siguin més respectuoses amb el medi ambient".De fet, la ministra de Transports ha lamentat que hi hagi gent interessada a utilitzar aquest tema per "alimentar el" i ha defensat que "quan parlem d'augmentar la capacitat no volem introduir més demanda, sinó d'adaptar la infraestructura a la situació actual i a les estimacions més realistes que tenim sobre el futur".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor