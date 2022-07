Detenen els dos protagonistes de la baralla en un bar de Manresa mentre entraven a robar en un pis

Laha detingut aquest divendres a dos quarts de 4 de la matinada dos individus mentre, presumptament, intentavenen un pis delenfilant-se pel balcó. Segons ha pogut saber, els dos detinguts són els individus que s'han fet famosos aquesta setmana per participar en una baralla contra el propietari de la Granja Rosa del carrer Barcelona de Manresa , en un incident que s'ha fet viral a les xarxes.Ara, després de la seva detenció, els individus han passat a mans dels, que els posaran a disposició del jutjat de guàrdia de Manresa on hauran de respondre d'aquest intent de robatori en domicili i d'altres causes que tenen pendents.

