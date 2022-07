Arxivada la causa contra Alay per la suposada trama russa del procés

aquest divendres, segons ha avançat Eldiario.es. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona investigava un presumpte cas de compravenda de petroli en què estava implicat, l'excap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.El magistrat ha conclòs queque permeti sospitar de la compravenda de petroli en la qual va participar l'empresari, “per més que aquesta operació manqui de sentit comercial”.El jutge Aguirre va començar la investigació a partir d'un informe de la Guàrdia Civil sobre el telèfon d'Alay, detingut l'octubre de l'any passat en l'operació del, on es podien llegir missatges ambuns mesos abans. S'obria així una altra peça de la macrocausa que investiga la suposada corrupció d'alguns dels líders del procés, el finançament de Puigdemont a Waterloo i una eventual influència russa en el projecte d'independència de Catalunya.Els missatges entre Alay i l'empresari rus feien referència a una compra de petroli que una empresa xinesa va fer a una companyia russa en què, presumptament, va participar Dmitrenko i de la qual va parlar amb Alay.com a “primer gran pas fet”.podria imitar a la realitzada per Rússia amb una empresa vinculada al polític italià Matteo Salvini i que, com per exemple “el finançament il·legal d'un partit polític”.en la seva hipòtesi d'investigació i en diverses ocasions va demanar arxivar la causa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor