Netflix estrenarà una minisèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

e basada en els fets del crim de la Guàrdia Urbana , protagonitzats per, responsables de la mort de l'agent. Els creadors de la sèrie, un altre èxit de la plataforma, formaran part de l'equip tècnic de la nova ficció ambal capdavant, que dirigirà la minisèrie amb(responsable de diversos films de renom, com Clara Campoamor, La vida empieza hoy, el film de Frederica Montseny o Te quiero, imbécil).La producció serà a càrrec d', responsable de títols de renom en l'escena cinematogràfica espanyola, com, el documental sobre, el darrer film de Rodrigo Sorogoyen que es presentarà al Festival de Venècia.Segons ha anunciat la mateixa multinacional, la minisèrie, que encara no té ni títol ni data de rodatge, enfocarà la trama en la investigació dels Mossos d'Esquadra, que va treure a la llum ", escàndols sexuals i violència entre diversos agents policials de Barcelona"., de matinada, els dos acusats el van matar de manera violenta a l'habitatge on vivien Peral i Rodríguez. Després van utilitzar el telèfon mòbil de la víctima per fingir que continuava viu, i van utilitzar la geolocalització per intentar involucrar l'exmarit de Peral -amb qui ella mantenia una mala relació- en el crim. Els dos agents de la Guàrdia Urbana van introduir el cadàver al seu cotxe i el van cremar prop del pantà de Foix.En el cas en qüestió, Pedro i Rosa vivien junts amb els fills d'ella al domicili on es va cometre el crim.De fet, esperaven que estigués "dormint o descansant" perquè no tingués possibilitats de defensar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor