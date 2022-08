Canvies de casa? Aquests són els estris essencials que has de tenir a la cuina

Inverteix en un joc de paelles i olles

Peladors

Taulell per tallar les espècies

Safates pel forn

Set de cullerots, espumaderes i espàtules

Batedora

Embut

Rallador

Gerro per a mesurar

Tuppers

Et trasllades? Asabem que les mudances poden ser un maldecap, especialment a l'hora empaquetar els objectes i portar-los al nou habitatge. En aquests casos, el consell que no passa de moda és senzill, però efectiu:. Prou d'acumular mil utensilis que no fas servir i que ocupen espai de més.Per ajudar-te en aquesta tasca, avui aprofitem per dir-vos quins són elsque, a més a més, poden emmagatzemar-se en un parell de calaixos.Sense dubte, és l'No cal tenir-ne un munt; amb un parell de paelles i un altre d'olles ja n'hi ha prou. A l'hora de comprar-les, cal analitzar quin serà l'ús que en farem: saltar els aliments, fregir-los, daurar-los...És cert que les verdures i les fruites poden pelar-se amb el ganivet, però és molt mésamb un pelador. A més a més, permet tallar en tires finetes els aliments.Ho agrairan especialment les plaques de cocció, que solen fer-se malbé si tallen els aliments en aquesta superfície.Si ets una persona amb poc temps lliure per cuinar,: no necessita massa vigilància, és fàcil d'utilitzar i, a més a més, promou un estil saludable perquè no cal usar massa oli en els aliments. Per això, és imprescindible comprar safates per cuinar-los còmodament.Encara que no ho sembli, sovint es troba a faltar tenir aquests utensilis a l'hora dede les parets de les olles o les paelles. D'altra banda, els cullerots són imprescindibles per servir sopes o purés.Una de les més bàsiques i, potser, de lesÉs necessària per fer salses, masses i purés. Així mateix, durant l'estiu són una eina magnífica per preparar-te gelats o batuts casolans i saludables (o no, si no et venen de gust).Encara que tinguis el pols del millor neurocirurgià, tothom necessita un embut en el moment de, especialment si l'envàs té una obertura petita. Amb aquesta eina, no es malgastarà ni una gota.Com en casos anteriors, ni molt menys cal tenir-ne un per cada aliment o tipus de tall. La millor opció és comprar un, que incorpora diferents opcions, com laminar o trossejar les espècies.Si ets amant de la rebosteria, sabràs que cap recepta arriba a bon punt sense una eina per mesurar la quantitat dels ingredients. És essencial, per tant, fer-se amb una gerra per mesurar,que una bàscula.Qui no ha volgut guardar a la nevera les sobres del dinar i s'ha trobat amb quèTambé és molt comú endur-se les carmanyoles per dinar o, ara que és estiu, la síndria a la platja. Així que, si quelcom hem après és que una casa mai té prou carmanyoles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor