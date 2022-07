Alerta per tempestes i ruixats: quin temps farà aquest cap de setmana?

Quina és la previsió per al cap de setmana?

De l'onada de calor a una bateria de pluges intenses per tot el territori. E, però les aigües comencen a calmar-se de cara als pròxims dies. Encara que es preveu bona part de sol i temps estable -tot i les temperatures relativament altes- a bona part del territori, les precipitacions en forma de ruixats i tempestes apareixeran durant tot el cap de setmana i bona part de dilluns.s a bona part del país, a la zona central i nord, especialment als Pirineus.Des del Servei Meteorològic de Catalunya, anuncien que s'esperen ruixats o xàfecs a punts del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, a punts del prelitoral i a la resta de la meitat nord. Poden aparèixer calamarsa i pedregades.a partir d'aquest divendres a la tarda. Encara que les previsions puntualitzen que les precipitacions no seran gaire intenses, les zones centrals d'Osona, el Bages, el Berguedà i part del Prepirineu poden patir precipitacions abundants.Els ruixats marxaran pràcticament de tot el país a partir del dissabte al matí, encara que hores enrere, de matinada, poden aparèixer en diversos punts de manera molt esporàdica. La zona oest de Catalunya pot patir diversos ruixats, també de forma esporàdica, però en cap cas caldrà preocupar-se fins dissabte a la tarda.del quadrant nord-est. No patiu tots aquells que hàgiu anat a zones de platja, tant de la zona sud, central o a la Costa Brava: s'esperen molt pocs núvols i una bona presència del sol.Diumenge encara minvaran més les previsions de pluja, però els núvols seran els protagonistes de tot el matí a bona part del país.que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat, excepte al Pirineu i al Prepirineu on estarà serè o poc ennuvolat, expliquen des del Meteocat. Ara bé, els ruixats tornaran a aparèixer durant la tarda de diumenge a diversos punts del territori.Localment ens trobarem situacions de calamarsa, pedregades i tempestes, que afectaran bona part del Prepirineu i el Pirineu.La zona sud del país pot respirar tranquil·la durant tot el diumenge: els núvols només seran els únics impediments per gaudir d'un temps seré.

