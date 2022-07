La Fiscalia demana vuit anys de presó per frau fiscal a Shakira

de delictes econòmics de Barcelona, després que l'artista colombiana hagi rebutjat l'última oferta per pactar una solució acordada al seu cas de presumpte frau fiscal per considerar-lo "abusiu". La petició que li ha fet el ministeri públic són23,7 milions d'euros de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. L'artista hauria defraudat 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni.El ministeri públic l'acusa de simular que vivia fora d'Espanya quan en realitat ja s'hauria instal·lat a Barcelona per viure amb el futbolista del Barça Gerard Piqué. I, tot i la contundència del ministeri fiscal, la majoria de judicis per frau fiscal de grans fortunes acaba amb un. És improbable, per tant, que veiem a Shakira entrant a presó tot i la contundent petició de la Fiscalia. La prioritat, per a la justícia, en aquests casos, és la reintegració dels diners evadits i no l'ingrés a presó de l'acusat.El que sí queési, aquesta vegada, no podrà entrar per l'aparcament per evitar les càmeres, tal com va fer en la declaració en fase d'instrucció. Però encara falten mesos per al judici, que, de fet, no té ni data. Fins aleshores,amb el ministeri públic i la resta d'acusacions. La cantant colombiana, que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal, ha dit confiar en els tribunals.En cas que no hi hagués negociació, el seu seria un dels pocs casos per frau fiscal a grans fortunes que no acaben amb uniformitat. L'excepció més recent a la capital catalana és la de Leo Messi, que va acabar condemnat a 21 mesos de presó per defraudar 4,1 milions a Hisenda. Altres futbolistes com Eto'o o Adriano, la soprano Montserrat Caballé o l'advocat Emilio Cuatrecasas sí que van pactar: van acceptar una condemna menor i van pagar una multa.

